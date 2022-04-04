Челябинка Екатерина Ефременкова завоевала три золотые медали на чемпионате России по шорт-треку

Южноуральская спортсменка подтвердила звание сильнейшей в стране

На завершившемся чемпионате России по шорт-треку подтвердила звание сильнейшей спортсменки страны челябинка Екатерина Ефременкова. Участница Олимпийских игр завоевала три золотые медали — две в личном первенстве и одну в эстафете. Три медали в активе и у ее подруги по команде Анны Матвеевой, сообщает Союз конькобежцев России.

Прошедший чемпионат России по шорт-треку стал последним стартом сезона для сильнейших спортсменов страны. В нем выступили и участники зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (отсутствовали только Семен Елистратов и Софья Просвирнова).

Челябинка Екатерина Ефременкова завоевала три золотые медали. В первый день соревнований она ожидаемо выиграла свою любимую дистанцию 1500 метров, затем вместе с партнерами по команде женскую эстафету, а в последний день соревнований показала лучший результат на дистанции 1000 метров.

Успешно выступила в соревнованиях и еще одна челябинка Анна Матвеева. В ее активе — полный комплект наград: золото в эстафете, серебро на 1000 метров и бронза на «полуторке». В женской эстафете,помимо Ефременковой и Матвеевой, победу одержали Юлия Береснева и Мария Труханова.