/ Челябинка Екатерина Ефременкова завоевала полный комплект наград на Универсиаде

В активе шорт-трекистки четыре награды соревнований.

Спортсменка из Челябинска Екатерина Ефременкова завоевала 2 медали в заключительный день соревнований по шорт-треку на Универсиаде в Красноярске. В активе девушке золотая медаль в командной эстафете на дистанции 300 метров и «бронзу» в забеге на 100 метров.

В эстафете россиянки оказались сильнее команды Японии и Казахстана. Отметим, что во время финальных соревнований сборная России заняла второе место после команды Южной Кореи, но последние были дисквалифицированы. А на дистанции в 1 километр воспитанница школы имени Лидии Скобликовой уступила соперницам из Южной Кореи. Таким образом, на счету челябинки уже 4 медали и полный комплект наград. Ранее Екатерина Ефременкова выиграла «серебро» на дистанции 500 метров и «бронзу» в забеге на 1500 метров.

Напомним, что помимо Екатерины Ефременковой Челябинскую область на Универсиаде представляют еще 6 спортсменов в сноуборде, фристайле и хоккее. Отметим, Универсиада проводится раз в 2 года. В текущих состязаниях, которые проходят в Красноярске участвуют 3000 спортсменов из 58 стран.