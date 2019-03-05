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/ Челябинка Екатерина Ефременкова стала бронзовым призером Универсиады

Челябинка Екатерина Ефременкова стала бронзовым призером Универсиады

Шорт-трекистка завоевала медаль на дистанции 1500 метров.
сегодня в 11:00
  |  Спорт

Спортсменка из Челябинска Екатерина Ефременкова стала бронзовым призером на проходящей в Красноярске зимней Универсиаде. Девушка завоевала медаль в дисциплине шорт-трек на дистанции 1500 метров.

Участница последний зимней Олимпиады в Корее успешно прошла четвертьфинал и полуфинал турнира. В решающем забеге кроме Екатерины участвовало еще 5 спортсменок, 2 из которых — россиянки. Фаворитом финала считалась олимпийская чемпионка Ким Аланг, которая подтвердила свой класс. Второе место завоевала Орели Монвуазен. Екатерина Ефременкова стала бронзовой призером, однако сама спортсменка осталась не очень довольна своим выступлением.

Не довольна потому, что каждый из нас приезжает сюда за золотом. Немного не получилось в финале, думаю, тактически проиграла. Командной тактики у нас не было, каждый бежал сам за себя, просто я начала очень поздно обгонять. Лед достаточно «каткий», тяжеловато проталкиваться. — цитирует Екатерину Ефременкову пресс-служба министерства спорта Челябинской области.

Также Екатерина призналась, что в Красноярске пробежит все дистанции, в том числе и эстафету. Соревнования шорт-трекистов завершатся завтра, 6 марта, а уже 8-го числа начнется чемпионат мира, где Екатерина Ефременкова также примет участие.

Отметим, что в общем медальном зачете домашней Универсиады сборная России, с 9 золотыми, 9 серебряными и 8 бронзовыми медалями занимает первое место.

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