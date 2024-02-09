Сегодня, 9 февраля, в Челябинской области стартовала Всероссийская зимняя спартакиада. Обеспечивать безопасность спортсменов и зрителей на соревнованиях будут южноуральские полицейские, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Перед началом спартакиады были осмотрены все спортивные объекты, а также прилегающей к ним территории с использованием технических средств и служебных собак.

Кроме того экипажи ДПС ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения и уменьшают транспортные задержки. Полицейские круглосуточно охраняют спортсменов и тренеров.

Сотрудники полиции предупреждают граждан о недопустимости нарушения общественного порядка и необходимости соблюдения правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях.

Добавим, что главным событием дня станет торжественная церемония открытия спартакиады, которая пройдет в челябинской ледовой арене «Трактор». Присоединяйтесь к прямой трансляции в 19:30 на сайте 1obl. tv.