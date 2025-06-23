Челябинец Илья Сомкин выиграл турнир памяти Виктора Давыдова по шахматам

Соревнования собрали более 150 участников

В челябинской спортшколе № 9 завершился турнир по быстрым шахматам, посвященный памяти председателя Законодательного собрания Челябинской области Виктора Давыдова. Уверенную победу в нем в абсолютном зачете одержал Илья Сомкин, завоевавший главный трофей, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Турнир прошел в девять туров и собрал сильнейших спортсменов региона. В традиционных соревнованиях приняли участие 156 шахматистов разных возрастов и уровней подготовки. Победителем в абсолютном зачете стал воспитанник школы № 9 Илья Сомкин, показавший уверенную игру и завоевавший главный трофей. Серебряным призером стал его земляк Денис Даниленко, а бронзу завоевал Александр Сысолин.

Среди женщин первенствовала Мария Кожемякина — представительница челябинской шахматной школы. В категории «ветераны» лучший результат показал Валерий Шаньгин.

В категории «юноши» победу одержал Матвей Жуков, среди девушек сильнейшей стала Арина Алешина. Лучшим среди мальчиков стал Владимир Малашковец, а среди девочек — юная гостья из Екатеринбурга Аглая Пехташева.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и выразили благодарность всем, кто принял участие в турнире и помог в его проведении.

Автор: Ангелина Захарова