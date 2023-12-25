Челябинка Анна Матвеева завоевала титул чемпионки России по шорт‑треку

Южноуральские спортсмены завоевали пять медалей на турнире в Коломне

В подмосковной Коломне завершился чемпионат России по шорт-треку, на котором титул сильнейшей спортсменки страны завоевала челябинка Анна Матвеева. Она одержала победу на дистанции 1500 метров. Призерами соревнований стали и другие южноуральские спортсмены, в активе которых золотая, серебряная и две бронзовые медали, сообщает результаты соревнований сайт Союза конькобежцев России.

Челябинка Анна Матвеева не очень удачно стартовала в новом сезоне: на этапах Кубка России ей не удавалось одержать победу. Однако на национальном чемпионате она тут же реабилитировалась за относительные неудачи. На дистанции 1500 метров она показала лучший результат, завоевав титул чемпионки России. Серебряную и бронзовую медали в этой дисциплине завоевали спортсменки из Свердловской области Анна Вострикова и Алена Крылова соответственно.

Еще одну золотую медаль в копилку Челябинской области принес Павел Ситников. Он выиграл спринтерский забег на 500 метров. Бронзовым призером здесь стал еще один наш земляк Даниил Ейбог, серебро досталось Артему Козлову (Краснодарский край / Ярославская область).

Отметим, что в активе Павла Ситникова есть и серебряная медаль ЧР-2023. Он показал второй результат в многоборье, уступив лишь опытному сопернику из Уфы, олимпийскому чемпиону Семену Елистратову. Наконец, еще одну медаль, бронзовую, завоевала команда Челябинской области в смешанной эстафете.

Ведущие спортсмены страны теперь будут готовиться к главному старту сезона — Всероссийской зимней спартакиаде сильнейших. Состязания по шорт-треку пройдут на льду «Уральской молнии» в Челябинске с 9 по 13 февраля.