Челябинка Анастасия Кононова выиграла всероссийский турнир по боксу

Она одержала победу на соревнованиях памяти Алексея Киселева в Сочи

Челябинская спортсменка Анастасия Кононова одержала яркую победу на Всероссийских соревнованиях по боксу, посвященных памяти двукратного серебряного призера Олимпийских игр Алексея Киселева. Турнир прошел на федеральной территории «Сириус» в Сочи, сообщает Федерация бокса Челябинской области.

Анастасия Кононова не знала себе равных в весовой категории до 57 килограммов. Она дошла до финала, где за явным преимуществом выиграла у соперницы из Республики Татарстан. Челябинская спортсменка занимается в СШОР «Буревестник» под руководством тренера Руслана Ишмакова.

Отметим, что Анастасия Кононова является одним из лидеров женской сборной Челябинской области по боксу. Она неоднократно становилась призером чемпионатов России.