Челябинские боксеры завоевали семь медалей на «Кубке Танкограда-2025»

Победителями турнира стали Егор Тараканов и Дмитрий Мымриков

В Челябинске завершились третьи по счету Всероссийские соревнования по боксу «Кубок Танкограда». Мастерский турнир собрал 114 боксеров из 35 регионов страны. Финальные поединки прошли во Дворце спорта «Юность», зрители увидели 13 боев. Челябинские боксеры завоевали 7 медалей, золото региону принесли Егор Тараканов и Дмитрий Мымриков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Участники финальных поединков боролись не только за золотые медали, победители получали возможность выполнить норматив мастера спорта России, а также завоевать путевки на первенство страны. Впервые на челябинский ринг вышли сильнейшие боксеры РФ в возрасте 19-22 лет. Хозяева соревнований заявили на соревнования 17 участников, в финалы пробились 4 наших земляка.

«Челябинская область одна из немногих, которая в календарном году проводит два Всероссийских мастерских турнира по боксу. „Кубок Танкограда“ — один из них. Он собрал сильный состав участников, мы увидели в деле ближайший резерв сборной России. Конкуренция в возрастной категории 19-22 лет очень серьезная, поэтому семь медалей — результат отличный», — отметил директор Центра спортивной подготовки по боксу Челябинской области Антон Кудинов.

В составе сборной команды Челябинской области одержали победы на «Кубке Танкограда» Егор Тараканов (75 кг) из Магнитогорска и Дмитрий Мымриков (80 кг) из Челябинска. Они завоевали путевки на первенство страны-2025 и выполнили норматив мастеров спорта России. Серебряными призерами турнира стали Егор Горбушин (51 кг) и Тимур Стручков (54 кг). Бронзовые медали региону принесли Максим Корякин (57 кг), Дониёр Назаров (67 кг) и Максим Шведюк (67 кг).

Всероссийские соревнования по боксу «Кубок Танкограда-2025» по боксу в Челябинске. Победители соревнований:

Дугар Айсуев (48 кг, Улан-Удэ), Ислам Албасханов (51 кг, Грозный), Рустам Губжоков (54 кг, Нальчик), Роман Мукминов (57 кг, Оренбург), Али Боташев (60 кг, Карачаево-Черкесия), Расул Магомедов (63,5 кг, Дагестан), Арсен Шамшидов (67 кг, Дагестан), Алихан Янгизбаев (71 кг, Дагестан), Егор Тараканов (75 кг, Магнитогорск), Дмитрий Мымриков (81 кг, Челябинск), Шарабутдин Келеметов (86 кг, Свердловская область), Камиль Джамаев (92 кг, Дагестан), Сергей Манжуев (свыше 92 кг, Московская область).

Организаторами «Кубка Танкограда» по боксу в третий раз выступили Федерация бокса Челябинской области при содействии Фонда поддержки спорта.

Добавим, что первенство России по боксу среди юниоров 19-22 лет пройдет с 17 по 24 мая в Краснодаре. А Челябинская область скоро примет еще один мастерский турнир по боксу — в мае в Копейске состоятся Всероссийские соревнования, посвященные памяти С. В. Хохрякова. Один из старейших турниров в России состоится в регионе в 55-й раз.

Фото: Евгений Шерягин для Федерации бокса Челябинской области.