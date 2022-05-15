Челябинка Александра Овсянникова одержала победу в суточном беге на чемпионате России

В сверхмарафоне южноуральская спортсменка пробежала за 24 часа 241 километр!

Сегодня, в Москве, челябинская легкоатлетка Александра Овсянникова защитила титул чемпионки России в суточном беге. Ей не удалось побить собственное же достижение, установленное год назад, но выполнила для себя задачу-минимум, пробежав дистанцию по нормативу мастера спорта международного класса — за 24 часа спортсменка преодолела 241 км 310 м, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Воспитанница челябинской спортшколы им. Л. Н. Мосеева отправлялась в Москву в качестве фаворита. В прошлом году дебютантка чемпионата России в суточном беге сенсационно не только выиграла соревнования, но и побила рекорд страны, преодолев за 24 часа 252,5 км. В этот раз результат получился поскромней — 241 км 310 м. Установить новый рекорд не получилось из-за проливного дождя с градом, который прошел в Москве за несколько часов до финиша соревнований.

Накануне старта спортсменка пообщалась с корреспондентом ИА «Первое областное» и поделилась своими ожиданиями от соревнований.

«Поставила перед собой задачу пробежать по нормативу мастера-международника, а это 235 км. Конечно, хотелось бы побить свой же рекорд, но загадывать не хочу — на таких сверхмарафонах может произойти все что угодно», — отметила Александра Овсянникова перед тем, как отправиться в Москву.

Напомним, что Александра Овсянникова занимается в челябинской СШОР им. Л. Н. Мосеева. Причем, изначально занималась спортивной ходьбой. Но с недавних пор под руководством тренера Евгения Аллеборна переквалифицировалась в бег на марафонские дистанции.