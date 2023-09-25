Челябинец Владимир Иванов завоевал очередной титул чемпиона России по бадминтону

Он выиграл золото в парном разряде с Иваном Созоновым из Москвы

Челябинский бадминтонист Владимир Иванов завоевал золото чемпионата России в парном разряде. На соревнованиях во Владивостоке он победил в парном разряде с Иваном Созоновым из Москвы. Участники трех Олимпиад в финальном поединке выиграли у дуэта Константин Абрамов — Родион Алимов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Чемпионат России во Владивостоке завершился без неожиданностей. В нем победы одержали фавориты соревнований. В женском одиночном разряде в 9-й (!) раз подряд титул чемпионки страны достался Евгении Косецкой. Воспитанница челябинской школы бадминтона ныне выступает за Республику Татарстан.

В мужском парном разряде, как и ожидалось, не нашлось равных дуэту Владимир Иванов / Иван Созонов. Участники трех летних Олимпиад в последнее время уже не так часто выступают на всероссийских соревнованиях, но подтвердили, что находятся в отменной физической готовности. В решающем матче за золото турнира они легко разобрались с Константином Абрамовым (Москва) и Родионом Алимовым (Башкортостан).

«Этот чемпионат показал, что молодые подтянулись к основному составу. В ряде матчей они навязали опытным ребятам конкуренцию. Что касается мужского парного разряда, то, думаю, Ивану Созонову помог старт тренерской карьеры. Взглянув на игру новыми глазами, он понял, насколько важна концентрация. Его партнер Иванов всегда отличался хорошей мотивацией и выдавал максимум, на который был готов, ну и на этот раз Созонов был ему под стать в этом отношении», — подвела итог пресс-службе Национальной федерации бадминтона главный тренер сборной России Клавдия Майорова.

Добавим, что в женском парном разряде золото чемпионата России выиграли Алина Давлетова (Башкортостан) / Екатерина Малькова (Московская область), у мужчин в личном первенстве — Сергей Сирант (Татарстан), а в смешанном разряде — Иван Созонов / Анастасия Акчурина (Москва).