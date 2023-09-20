Челябинец Владимир Иванов намерен защитить титул чемпиона России по бадминтону

Турнир пройдет с 20 по 24 сентября во Владивостоке

Сегодня, 20 сентября, в спорткомплексе «Олимпиец» во Владивостоке стартует главный турнир года для российских бадминтонистов — чемпионат России. На турнире выступят два спортсмена из Челябинска — Дмитрий Суворов и Владимир Иванов. Им предстоит побороться за медали в одиночном, парном и смешанном разрядах, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На чемпионате России — 2023 по бадминтону выступят 126 спортсменов из 15 регионов страны. Среди них и два челябинских спортсмена. Многократный чемпион России, лидер национальной команды Владимир Иванов заявился на турнир в парном разряде. Он выступит вместе со своим постоянным партнером Иваном Созоновым из Москвы.

Завоевал право принять участие в главном старте года и челябинец Дмитрий Суворов. Ему предстоит выступить в двух разрядах — одиночном и смешанном. В личном первенстве наш земляк посеян под 16-м номером. В миксте Дмитрий Суворов поборется за награды с Марией Малыгиной из Казани.

Чемпионат России по бадминтону. Владивосток, 20—24 сентября. Расписание турнира:

20 сентября — два раунда (до 1/8 финала)

21 сентября — 1/8 финала

22 сентября — 1/4 финала

23 сентября — 1/2 финала

24 сентября — финалы

Отметим, что выступят на чемпионате России — 2023 и воспитанники челябинской школы бадминтона, которые сейчас представляют другие регионы. Так, многократная чемпионка России Евгения Косецкая (Казань) сыграет в одиночном и парном (с Анастасией Редькиной) разрядах. Причем в обоих случаях она посеяна под первым номером. Никита Хакимов (Москва) сыграет в паре с Александром Зинченко.

Напомним, что челябинец Владимир Иванов на протяжении многих лет является лидером сборной России. Он становился двукратным чемпионом Европы, победителем международных рейтинговых турниров. В паре с Иваном Созоновым принимал участие в Олимпийских играх 2012, 2016 и 2020 годов.