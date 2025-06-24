Челябинская гимназия заключила соглашение с бадминтонным клубом «Метеорит»

А еще получила в рамках соглашения 50 ракеток и 100 воланов

В челябинской гимназии № 96 будут активней развивать бадминтон. Накануне здесь прошел праздник бадминтона, в ходе которого состоялись мастер-класс и открытый урок для школьников, а также подписание соглашения о сотрудничестве между руководством гимназии и профессиональным клубом «Метеорит» по бадминтону. В рамках соглашения образовательное учреждение получило в подарок 50 ракеток и воланов, а также спортивную экипировку для учителей физкультуры, сообщает региональный Минспорт.

С приветственными словами к участникам обратились директор гимназии Жанна Рыжкова и начальник управления спорта Минспорта Челябинской области Антон Макаров.

«Надеюсь, бадминтон принесет вам только положительные эмоции. Если что-то не будет получаться, никогда не останавливайтесь на достигнутом. Надеюсь, в будущем кого-то из вас мы еще увидим на Олимпийских играх», — отметил Антон Макаров.

Кроме того, в ходе праздника было подписано соглашение о сотрудничестве между гимназией № 96 и бадминтонным клубом «Метеорит». Это партнерство откроет новые возможности для учащихся, желающих заниматься бадминтоном на более серьезном уровне.

Клубом «Метеорит» будут приобретены 50 ракеток и 100 воланов, а учителей обеспечат спортивной экипировкой. В конце учебного года пройдут контрольные испытания, по итогам которых лучшим предложат поступить в спортивную школу.

Спортсмены, среди которых победители всероссийских соревнований Дмитрий Суворов, Алиса Истомина, Михаил Каменщиков и другие, провели мастер-классы для школьников. Участники смогли не только понаблюдать за мастерством профессионалов, но и получить ценные советы и рекомендации по технике игры.