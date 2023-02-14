Челябинец Василий Мизинов завоевал золото чемпионата России по спортивной ходьбе

Южноуральский легкоатлет победил на дистанции 20 км

В Сочи завершился первый день командного чемпионата России по спортивной ходьбе, по итогам которого южноуральские легкоатлеты завоевали пять медалей. Очередную победу одержал лидер национальной сборной Василий Мизинов. Челябинец показал лучший результат на дистанции 20 км. Вторую золотую медаль для южноуральской команды завоевала Анастасия Подъячих на дистанции 10 км среди юниоров, сообщает региональная федерация легкой атлетики.

Соревнования по спортивной ходьбе в Сочи проходят в Олимпийском парке на трассе для гонок «Формулы-1». В первый день турнира южноуральские спортсмены завоевали пять наград различного достоинства. В состязаниях среди мужчин ожидаемую победу одержал Василий Мизинов. Дистанцию 20 км он преодолел за 1 час 21 минуту и 21 секунду. С отставанием от лидера в 18 секунд вторым финишировал Сергей Широбоков из Саранска. Замкнул тройку призеров его земляк Данила Мартынов.

В состязаниях среди юниорок золото для Челябинской области на дистанции 10 км завоевала Анастасия Подъячих. Серебро у юниоров — у Артема Селина (20 км), бронза на счету Кристину Любушкиной (35 км) и Елены Сборец (20 км).

Сегодня, 14 февраля, состоится второй день командного чемпионата России по спортивной ходьбе. Они пройдут на стадионе «Юг Спорт» имени Славы Метревели. На старт выйдут девушки до 16 лет, им предстоит дистанция 3000 м. Юноши до 16 лет и девушки до 18 лет будут соревноваться на дистанции 5000 м. Юношам до 18 лет предстоит пройти дистанцию 10 000 м. По результатам всех видов программы определятся победители и призеры командного зачета.