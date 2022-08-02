Челябинец Василий Мизинов установил новый рекорд России по спортивной ходьбе

Южноуральский спортсмен завоевал золото на чемпионате страны

В Чебоксарах стартовал чемпионат России по легкой атлетике. В первый день соревнований победу в спортивной ходьбе на 10 км среди мужчин одержал челябинец Василий Мизинов. Лидер российской команды установил новый национальный рекорд в этой дисциплине — 38.14,24, улучшив предыдущее достижение на 32 секунды, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На старт мужского захода на 10 км стартовали 16 атлетов. Василий Мизинов быстро начал темп, захватив лидерство с первых метров дистанции. Ему удалось поддерживать высокую скорость и в итоге финишировать с результатом 38.14,24, установив новый рекорд России. Южноуральский атлет «скинул» 32 секунды с предыдущего достижения, которое установил в 2000 году Виктор Бураев (38.46,4).

Серебряным и бронзовым призерами соревнований стали спортсмены из Мордовии Антон Курбатов (38.33,10) и Сергей Кожевников (39.14,44) соответственно. В десятку сильнейших попали другие южноуральские спортсмены — Артем Селин (6-й), Дмитрий Грамачков (7-й), Кирилл Грудкин (9-й) и Евгений Добрынкин (10-й).

Напомним, что в мае в Чебоксарах прошел чемпионат России по спортивной ходьбе. Василий Мизинов стал победителем соревнований на дистанции 20 км с результатом 1:18.41.

Первый комплект чемпионата России ранее разыграли девушки. В спортивной ходьбе на 10 км с лучшим результатом сезона в мире победу одержала Рейхан Каграманова из Республики Мордовии — 42.42,81. В этой дисциплине стартовали четыре южноуральские спортсменки, однако попасть в число призеров им не удалось. Анастасия Таушканова финишировала 6-й, Юлия Халилова — 7-й, Александра Симакова — 8-й и Елена Сборец — 10-й.

Напомним, что чемпионат России является последним этапом отбора на главный старт года — Всероссийскую летнюю спартакиаду, которая пройдет с 25 по 29 августа на челябинском стадионе имени Елены Елесиной.