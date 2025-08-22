Челябинец Мурат Гассиев вошел в топ‑10 лучших боксеров‑тяжеловесов мира

Уже 24 августа он выйдет на ринг против американца Джеремайи Милтона

Известный российский боксер-тяжеловес Мурат Гассиев проведет свой следующий поединок 24 августа в Майами. Его соперником станет американец Джеремайя Милтон. Накануне портал Boxrec опубликовал новый рейтинг сильнейших боксеров-тяжеловесов мира. Челябинский спортсмен вошел в топ-10 и в случае ближайшей победы сможет улучшить свою позицию, сообщает региональная Федерация бокса.

По данным портала BoxRec, Гассиев входит в число сильнейших супертяжеловесов мира, располагаясь на одну строчку ниже Тайсона Фьюри. Мурат Гассиев (31 победа, 24 нокаута, 2 поражения) идет на бой после победы нокаутом над Кемом Юнгквистом в октябре 2023 года.

Соперник россиянина американец Джеремайя Милтон имеет в своем активе 11 побед (из них 7 — нокаутом) при одном поражении.

«Этот бой станет для Гассиева последней проверкой перед выходом в открытый космос», — сообщил гендиректора IBA.PRO Ало Сиеста.

Напомним, что Мурат Гассиев выступает за челябинскую компанию «Урал Бокс Промоушен». Ранее сообщалось, что его ближайшим соперником будет поляк Анджей Вавжик. Однако из-за травмы он не сможет выйти на ринг, вместо него с россиянином будет драться Джеремайя Милтон.

Автор: Арина Чарушникова