Челябинец Андрей Зубков преодолел рубеж в 2000 очков в Единой лиге ВТБ

Баскетболист также установил три собственных рекорда в матче за «МБА-МАИ»

Воспитанник челябинского баскетбола Андрей Зубков выдал фантастический матч в Единой лиге ВТБ. В составе московского клуба «МБА-МАИ» он помог своей команде выиграть у саратовского «Автодора», установив при этом три рекорда. Форвард преодолел рубеж в 2000 очков в Единой лиге ВТБ, впервые в своей карьере набрал 32 очка, а также показал лучший результат сезона по результативности среди всех игроков Лиги, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Андрей Зубков подписал контракт со столичным клубом в летнее межсезонье. Ранее он провел несколько удачных сезонов за питерский «Зенит», в составе которого выиграл титул чемпиона Единой лиги ВТБ. Однако перед стартом сезона-2024/2025 руководство «сине-бело-голубых» приняло решение не продлевать контракт с тяжелым форвардом команды.

В составе столичного клуба Андрей Зубков стал лидером команды. В текущем чемпионате он проводит на площадке в среднем около 30 минут и набирает 16,0 очков и 7,6 подбора за игру.

Накануне челябинец выдал свой лучший матч в Единой лиге ВТБ, впервые набрав аж 32 очка в поединке с саратовским «Автодором» (итоговый счет 88:81). Он реализовал 11/14 бросков с игры и 3/5 — дальних попаданий, сделав также 6 подборов. Так много очков в текущем чемпионате не набирал никто.

Кроме того, Андрей Зубков преодолел рубеж в 2000 очков в Единой лиге ВТБ. Он стал 12-м игроком в истории турнира, которому покорилась эта гроссмейстерская отметка. Напомним, что воспитанник челябинского баскетбола выступает в Единой лиге ВТБ с 2011 года. За это время он играл за «Локомотив-Кубань» (2011—2017), «Химки» (2017—2019) и «Зенит» (2019—2024), с этого года защищает цвета клуба «МБА-МАИ».

Отметим, что в Челябинске региональной федерацией успешно реализуется проект «Лига Андрея Зубкова». В турнире принимают участие перспективные игроки. Сам баскетболист регулярно приезжает на малую родину. В августе этого года он дал интервью корреспонденту ИА «Первое областное», в котором поделился ожиданиями от сезона-2024/2025. Он также рассказал, почему не спешит возвращаться в Челябинск и пока не планирует завершать карьеру в «Челбаскете».