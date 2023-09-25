Воспитанник челябинской школы баскетбола Андрей Зубков завоевал очередной титул в составе клуба «Зенит». Питерская команда в сложнейшем матча обыграла «Локомотив-Кубань» со счетом 85:83 и второй год подряд стала обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ, сообщает региональная федерация баскетбола.
В Москве состоялся финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ. «Зенит» в третий раз добрался до решающего матча. Его соперником стал прошлогодний серебряный призер Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», который ранее в Суперкубке никогда не попадал в призовую тройку.
В финальной игре обе команды показали отличную игру и боролись до самого конца. «Зенит» вел фактически все 40 минут, но в конце первой половины и дважды в начале второй «Локомотив» был очень близок, сокращая отставание до «-1». Итоговый счет встречи — 85:83, в пользу питерской команды. Напомним, что в прошлом году «Зенит» также завоевал Суперкубок, обыграв в финале московский ЦСКА (71:70).
Капитан «Зенита» Андрей Зубков является воспитанником челябинской школы баскетбола и чемпионом Единой лиги ВТБ. Авторитет форварда в раздевалке сыграл важную роль в создании микроклимата в чемпионской команде. В честь Андрея в Челябинской области организована именная Лига, которая помогает юным спортсменам начать путь к покорению профессиональных вершин.
Напомним, что в прошлом году в челябинской СШОР № 8 прошла встреча чемпиона России Андрея Зубкова с воспитанниками баскетбольной спортшколы. Обладатель Кубка Единой лиги ВТБ в составе питерского «Зенита» привез трофей на Южный Урал, пообщался с юными баскетболистами и напутствовал на спортивные подвиги.
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