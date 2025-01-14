Баскетболист Андрей Зубков вошел в топ‑4 по подборам в истории Единой лиги ВТБ

Челябинский баскетболист в составе клуба «МБА-МАИ» покорил очередной рубеж

Форвард баскетбольного клуба «МБА-МАИ» Андрей Зубков покорил очередной рубеж в Единой лиге ВТБ. Челябинский игрок, совершив 10 подборов, поднялся на четвертое место по этому показателю в истории проведения этого турнира. Теперь на его счету 1086 подборов, сообщает официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Воспитанник челябинского баскетбола расположился на 4-й строчке рейтинга по подборам за всю историю проведения Единой лиги ВТБ — элитного дивизиона чемпионата России. Впереди лишь три игрока: Семен Антонов (1334), Андрей Воронцевич (1520) и Никита Курбанов (1631).

В текущем сезоне Андрей Зубков добился еще уникального для себя достижения: в декабре 2024 года наш земляк преодолел рубеж в 2000 очков в Единой лиге ВТБ. В настоящий момент он один из лидеров столичного клуба «МБА-МАИ».

Отметим, что Андрей Зубков является воспитанником челябинского баскетбола, однако всю карьеру выступал в ведущих российских профессиональных клубах. На высоком уровне он начал выступать за команды «Локомотив-Кубань» (2011—2017 гг.), затем защищал цвета подмосковного клуба «Химки» (2017—2019) и питерского «Зенита» (2019—2024). В его карьере победа в чемпионате России, матчи за национальную сборную.

В Челябинске ежегодно проводится крупный детский турнир «Лига Андрея Зубкова». На финальные матчи юношеских команд приезжает регулярно и сам баскетболист. В августе Андрей Зубков дал интервью нашему корреспонденту, в котором поделился своим мнением относительно перспектив развития баскетбола в Челябинске.