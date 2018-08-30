/ Сайт «Первый областной» в прямом эфире покажет первую игру «Челмета» в новом сезоне

Челябинцы сыграют домашний матч.

Тренерский штаб и хоккеисты «Челмета» завершили подготовку к новому сезону. Всего команда Алексея Тертышного в межсезонье отыграла 9 матчей, из которых победила в пяти. В рамках предсезонной подготовки было задействовано 33 хоккеиста. Все 9 матчей отыграли только 4 игрока: Данил Костарев, Евгений Кобяков, Аркадий Шафигулин и Юрий Шадрин.

Лучшим бомбардиром и снайпером межсезонья стал Никита Тертышный. На его счету 7 очков. Кстати, Тертышного признали лучшим хоккеистом в «Челмете» на мемориале Н. В. Парышева в Кургане, а Александр Шепелев получил приз лучшему защитнику кубка губернатора Оренбургской области в Орске. В контрольных встречах не принимали участия из-за травм или выбыли по ходу предсезонной подготовки — вратарь Кирилл Кузьмин, защитники Леонид Лавриненко, Станислав Лукин, Никита Жульдиков, нападающие Александр Подкорытов, Юрий Могильников, Иван Безруков, Илья Зиновьев. Все планомерно восстанавливаются и появятся на льду, как только будут соответствовать медицинским и игровым показателям. Плюс за неделю до старта сезона в «Челмет» прибыло серьёзное подкрепление из «Трактора» в лице защитника Евгения Петрикова, нападающих Александра Тридчикова, Дениса Мошарова и Семёна Афонасьевского. — сообщили в пресс-службе «Трактора».

Отметим, что новый сезон Высшей Хоккейной Лиги начнётся 6 сентября во дворце спорта «Юность». В первом матче чемпионата челябинские хоккеисты встретятся с «Зауральем» из Кургана. Прямую трансляцию матча вы сможете посмотреть на сайте 1obl.tv.