/ ВХЛ. «Челмет» против новокузнецкого «Металлурга»

Челябинцы сыграют с одним из лидеров чемпионата.

Последний матч домашней серии проведет сегодня «Челмет». Соперником челябинской команды станет «Металлург» из Новокузнецка. Отметим, что команда Алексея Тертышного не проигрывает уже 4 игры подряд. В последнем матче по буллитам был обыгран «Сокол» из Красноярска.

Новокузнечане являются одними из лидеров турнирной таблицы ВХЛ. Отметим, что «Металлург» единственная команда, которая не потерпела ни одного поражения с самого начала чемпионата. В предыдущем матче подопечные Анатолия Хоменко обыграла «Горняк» из Учалов со счетом 4:1.

На данный момент «Челмет» занимает 11 строчку в турнирной таблице ВХЛ, тогда как новокузнечане находятся на втором месте. Встреча команд состоится, сегодня, 25 сентября, в 18:30 по местному времени, во дворце спорта «Юность». Прямую трансляцию игры смотрите на сайте 1obl.tv.