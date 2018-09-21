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/ Сайт «Первый областной» в тройке лидеров цитируемости

Сайт «Первый областной» в тройке лидеров цитируемости

Новостной ресурс наращивает активность в соцсетях.
сегодня в 15:07
  |  Общество

Сайт «Первый областной» вошел в тройку лидеров цитируемости среди СМИ Челябинской области. Рейтинг представила компания «Медиалогия», подсчитавшая количество упоминаний новостного ресурса в соцсетях и других источниках информации за второй квартал 2018 года. «Первый областной» поднялся на одну позицию, продемонстрировав индекс цитируемости 51,10.

Мы улучшаем показатели за счет интересных новостей, у нас много эксклюзива. Мы являемся первоисточниками многих региональных тем. У нас сейчас активно развиваются группы в социальных сетях. В «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках» мы стараемся общаться с читателями, предлагая им участвовать в опросах и розыгрышах, делиться своими мнениями, рассказывать о победах. Отдельного внимания заслуживают ежедневные онлайн-трансляции, которые собирают тысячи просмотров. — рассказала редактор сайта «Первый областной» Ольга Мешкова.

Редакция сайта «Первый областной» готовит несколько новых проектов, которые будут интересны читателям.

Напомним, что каждый житель Челябинской области может прислать свою новость на 1obl.ru или в социальные сети.

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