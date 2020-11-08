Челябинские баскетболисты сыграют с ростовскими спортсменами

Посмотреть трансляцию матча можно на официальном сайте команды «Челбаскет».

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Сегодня челябинские баскетболисты из команды «Челбаскет» сыграют с ростовскими спортсменами из «БАРС-РГЭУ». Эта игра пройдёт для южноуральцев на выезде — матч состоится в Ростове-на-Дону в Центре игровых видов спорта.

Предыдущий матч спортсмены из «Челбаскета» провели не очень удачно: игра с тамбовскими баскетболистами завершилась со счётом 96:87 в пользу последних. Однако в пресс-службе челябинского клуба отметили, что игра была достойной и обе команды показали зрелищный баскетбол.

Смогут ли сегодня челябинские баскетболисты одержать победу? Узнать результат игры и поддержать любимую команду можно, посмотрев прямую трансляцию матча на официальном сайте команды «Челбаскет» или на YouTube-канале. Начало — в 15:00 по челябинскому времени.