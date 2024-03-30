Баскетбольное южноуральское дерби: «Челбаскет» победил, «Металлург» не проиграл

В товарищеском матче выиграла команда Суперлиги, но и клуб Высшей лиги сыграл достойно

В Челябинске завершился товарищеский матч двух южноуральских команд. Представитель Суперлиги клуб «Челбаскет» победил у выступающего в Высшей лиге магнитогорского «Металлурга» — 88:79. Однако обе команды заслужили хороших оценок за игру. Рассказываем о том, как прошел поединок двух друзей в жизни, и непримиримых соперников на баскетбольном паркете.

Этот поединок нужен был обеим командам. «Челбаскет», завершивший регулярный чемпионат в Суперлиге, не смог пробиться в плей-офф и теперь вынужден будет выступать в утешительном турнире за 13-16-е места. Возможность проверить в деле игроков, дав им соревновательную практику — как раз из той серии, что «доктор прописал». Необходим был поединок и магнитогорцам, финишировавшими на первом месте в «регулярке» Высшей лиги.

«Этот матч стал для нас важнейшей проверкой. После трех недель без игровой практики, было важно увидеть, как команда сможет вернуться обратно в игровой ритм. Впереди у нас важнейшие матчи плей-офф и нужно было подвести ребят к этим поединках в хороших физических и игровых кондициях», — скажет после матча главный тренер магнитогорцев Максим Синельников.

Наставник «Металлурга» должен быть доволен тем, как его подопечные сыграли с клубом Суперлиги. Особенно в первой половине матча. Магнитогорцы здорово проявили себя в атаке, создали себе небольшое преимущество в счете. У «Челбаскета» в эти минуты на площадке играл как будто только Иван Нелюбов. Именно через него строились все атаки хозяев. После пяти минут счет на табло показывал 7:14 (все семь очков у хозяев на счету Нелюбова).

В дебюте второго сета у челябинцев наконец-таки стали залетать мячи в кольцо соперника после дальних бросков. Гости дрогнули и стали ошибаться в простых ситуациях. Как результат — уже к середине периода «+5» мячей вели игроки «Челбаскета». Впрочем, «Металлург» в концовке нашел в себе силы прибавить и сократить отставание до 3 очков.

Ключевым в поединке стал 5-минутный отрезок в третьем периоде. В нем «Челбаскет» значительно прибавил, а гости откровенно провались, и прежде всего в игре под щитом. Позже наставник гостей Максим Синельников объяснит это тем, что его ребята не оказались готовы к высоким скоростям и темпу соперника, физически подсели.

«Игроки из Челябинска привыкли к таким скоростям в Суперлиге, нам пришлось немного подстраиваться под этот стиль игры. Стали допускать ошибки в простых ситуациях, не успевали перекрывать все зоны», — рассказал после матча Ярослав Венников.

В какой-то момент «Челбаскет» вырвался вперед на 13 очков. Но дал сопернику надежду на спасение. Впрочем, надо отдать должное «Магнитке», они нашли в себе резервы для усиления игры. Ротация состава и точные дальние броски помогли гостям сократить к концу третьей четверти отставание до «-5» очков.

Любопытно, что у магнитогорцев львиную долю очков набрал Константин Куликов. Причем, центровой «Металлурга», как правило, дежурил у трехочковой линии и «поливал» с дальней дистанции. Необычно было видеть «большого» 210-сантиметрового игрока на непривычной для него позиции. И это при том, что в команде есть штатный «снайпер» Ярослав Венников.

В заключительном периоде борьбы не получилось. Уже в дебюте хозяева вновь вырвались вперед, создав себе задел в 8-10 очков. Они его и держали почти до финальной сирены. В итоге — 78:69.

«У магнитогорцев хорошая команда, крепкие и боевые ребята. Они достойны того, чтобы выступать в Суперлиге. Желаю им успехов и удачи в борьбе за титул чемпионов в Высшей лиге. И буду очень рад встретиться с ними в следующем сезоне в Суперлиге!», — Иван Нелюбов сказал после матча, пожалуй, главные слова.

Баскетбол. Товарищеский матч. 29 марта. «Челбаскет» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 88:79 (21:22, 22:18, 21:19, 24:20).

«Челбаскет»: Нелюбов (17), Злобин (12), Кочергин (12), Михалев (11), Якунин (9), Евстигнеев (7), Перцев (7), Новиков (5), Кирилюк (4), Кольцов (2), Борисов (2), Тихонин.

«Металлург»: Куликов (16), Венников (15), Скрынник (10), Иванов (9), Харитонов (9), Сарафанкин (6), Погонин (6), Колбин (5), Фещенко (3), Пуйда.

Впереди у «Челбаскета» два тура в утешительном турнире за 13-16-е места. Первый из них пройдет 9-11 апреля, второй — 23-25 апреля. «Металлургу» осталось сделать два шага к тому, чтобы выиграть чемпионский титул в Высшей лиге. В полуфинале плей-офф магнитогорцам предстоит сыграть с «Чебоксарскими Ястребами».

«У нас стоит одна задача — выиграть золото! Такую задачу ставит перед нами руководство клуба. И все мысли у нас сейчас связаны с тем, чтобы завоевать титул чемпионов. Что касается дальнейших перспектив, то об этом говорить рано. Да, конечно же, мы очень хотим играть в Суперлиге. Но давайте сначала закончим этот сезон», — сказал корреспонденту Первого областного Максим Синельников.