«Челбаскет» проиграл команде БАРС-РГЭУ в битве дебютантов Суперлиги

Челябинский клуб уступил в Ростове со счетом 70:76 и потерпел четвертое поражение подряд

В чемпионате российской баскетбольной Суперлиге в полосу неудач попал клуб «Челбаскет». Сегодня, 13 ноября, челябинская команда уступила в гостях «БАРС-РГЭУ» из Ростова-на-Дону со счетом 70:76. Это уже четвертое подряд поражение южноуральцев в текущем чемпионате. «Победная стая» не смогла взять реванш за обидное поражение в «Финале четырех» Высшей лиги сезона-2022/2023, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В предыдущем матче «Челбаскет» уступил на домашнем паркете дальневосточному «Динамо» — 74:76. Но та игра челябинцев, несмотря на проигрыш, оставила очень приятное впечатление. И давала поводов для оптимизма перед выездной серией игр. Казалось, «Победная стая» практически нашла оптимальный баланс командной игры и находится на верном пути к становлению в Суперлиге.

Увы, прошедший в Ростове поединок показал, что делать такие выводы рано. Хотя начало было обнадеживающим. Первый период вообще получился немного странным. Он явно выбивался из общей канвы баскетбольных поединков. Обе команды как будто устроили состязания по точности дальних бросков. Ровно половина (!) всех атак завершалась дальними выстрелами с трехочковой линии.

Больше в этом компоненте игры преуспели хозяева. Они завершили свою «дальнюю» баскет-пати с 50%-ным показателем (5 из 10). Для сравнения: «барсы» лишь раз из трех забросили двухочковый. Что касается челябинцев, то они поначалу приняли вызов ростовчан, но затем плюнули на это дело, когда поняли, что дальние броски у них не идут. И эта тактика принесла свои плоды. 21:23 в нашу пользу по итогам первого отрезка игры.

Однако затем у «Челбаскета» последовал необъяснимый провал во второй четверти. Вот это уже становится неприятной тенденцией. Да, по ходу поединков нельзя обойтись без спадов любой команде: все-таки сложно поддерживать высокий уровень игры все 40 минут. Но эти спады не должны превращаться в затяжные. И эту неприятную ситуацию тренерскому штабу нужно как-то решать.

За 5 минут игрового времени во втором периоде «Челбаскет» набрал лишь 2 (!) очка и проиграл этот отрезок матча в 11 мячей. Не пошла игра у Ивана Нелюбова, потерялся на площадке Данил Кочергин, несколько раз в простых ситуациях ошибался Дмитрий Злобин, а Александр Тихонин и вовсе ушел на перерыв с графой «0» в набранных очках.

Хэдкоуч «Челбаскета» попробовал освежить игру с помощью замен. Вроде бы и помогло, но не очень. Разве что Иван Новиков и Дмитрий Якунин держали высокий уровень игры, ну и Евгений Борисов оставлял неплохое впечатление благодаря хорошему отрезку в первой четверти. Увы, 39:46 — отставание не критичное, но по такой игре непонятно было, как «Челбаскет» сможет перевернуть ход матча. Возможно, мог бы привнести эмоции в действия ребят серб Лука Анджушич, но из-за травмы этот поединок он пропускал.

После перерыва характер игры почти не изменился. У хозяев продолжили исправно набирать очки Александр Голяхов и Алексей Нестеров. Помогали им и партнеры по команде, каждый из которых привносил свою пользу в общий успех. «Челбаскет» старался, бился как мог. Но одного желания здесь было мало. Что-то сломалось в механизме построения атак челябинского клуба. Возможно, так показалось лишь со стороны, а виной всему — очень грамотные и надежные действия «барсов» в обороне. 65:49 — это уже ощутимый перевес. Лишь чудо могло помочь «Челбаскету» избежать поражения.

Нужен был какой-то всплеск эмоций, которой мог бы придать нашим парням уверенности. И парочка дальних попаданий на мгновение позволили поверить в то, что все возможно: 4 минуты игры и отставание сократилось до «-12». Тем более что и ростовчане как будто дрогнули, перестав попадать из-за дуги.

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13 ноября. «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) — «Челбаскет» (Челябинск) — 76:70 (21:23, 25:16, 19:10, 11:21).

«БАРС-РГЭУ»: Голяхов (14), Нестеров (13), Ткаченко (10), Матвеев (10), Флис (9), Маринин (7), Красногор (6), Викентьев (5), Бугаенко (2), Сныткин.

«Челбаскет»: Якунин (20), Борисов (12), Новиков (10), Злобин (9), Кочергин (8), Епанов (4) Михалев (3), Тихонин (3), Нелюбов (1), Перцев.

За 4 минуты до финальной сирены счет был уже 69:62 не в нашу пользу. Забрезжила надежда. Пошел бросок у Дмитрия Якунина, дважды точно «выстреливший» с дальней дистанции. А затем и Александр Тихонин последовал его примеру. И уже 68:69 за 3 минуты до конца матча.

Увы, концовка игры осталась все же за хозяевами. 76:70 — реванш «Челбаскета» за поражение в «Финале четырех» Высшей лиги прошлого сезона не состоялся. Но шанс вернуть должок еще будет — в ответном матче в Челябинске.