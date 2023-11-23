Почему клуб «Челбаскет» попал в черную полосу и как из нее выбираться?

Челябинская команда уступила МБА-МАИ и потерпела шестое поражение подряд в чемпионате Суперлиги

Вчера, 22 ноября, баскетбольный клуб «Челбаскет» потерпел очередное поражение в чемпионате Суперлиги. На своей площадке челябинская команда уступила молодому коллективу МБА-МАИ из Москвы со счетом 60:71. Это стало уже шестым поражением подряд для дебютантов Суперлиги. Разбираемся, в чем причины неудач у амбициозного коллектива и есть ли у него перспективы исправить ситуацию, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Начала «Победная стая» турнир здорово, показав, что дебютант лиги не из робкого десятка и может достойно выступать в новом для себя турнире. Хотя и нужно было признать, что игра команды далека от идеала. Два стартовых поражения от старожилов Суперлиги («Темп-СУМЗ» и «Иркут») не должны были вводить в заблуждение. В первом случае клуб из Верхней Пышмы выиграл только за счет невероятного фарта и феномена Виктора Заряжко, у которого практически все броски достигали цели. Во втором — «Челбаскет» большую часть матча оказывал достойное сопротивление и лишь в концовке сибиряки значительно добавили и создали себе комфортное преимущество, доведя дело до победы.

Две последовавшие затем домашние победы над резервистами ЦСКА и «Зенита» воспринимались как должное. Не стал сюрпризом и триумф с откровенным аутсайдером турнира курскими «Русичами». Вот, собственно, и есть три победы «Челбаскета» в десяти прошедших матчах Суперлиги. Негусто.

Спору нет, никто и не требовал от дебютантов суперской игры и высоких результатов. Но очевидно также и то, что «Челбаскет» может и должен показывать большее. Почему это не получается сделать? Попробуем разобраться.

Причина первая: нестабильная игра и провалы по ходу матча. Пожалуй, здесь нет ничего нового. Команда ищет себя в новой лиге. И дебютантам, как правило, свойственны «американские горки». Но в случае с «Челбаскетом» они получаются какими-то уж очень крутыми. Показательным в этом плане был гостевой поединок с БАРС-РГЭУ в Ростове. Команда на равных билась с равным себе по классу соперником, однако в третьем периоде случился удивительный провал: на протяжении 6 минут (а это навскидку 12—15 атак) челябинцы вообще не могли поразить кольцо противника! В итоге набрали ничтожно малые 10 очков за 10-минутный отрезок. Такое не должна себе позволять любая команда!

Причина вторая: травмы игроков. Вряд ли это может служить серьезным оправданием череде поражений. Можно было бы понять, если у команды был полный лазарет игроков с повреждениями. Но у «Челбаскета» длинная скамейка запасных, в заявку на сезон попали 16 игроков (в одном матче могут принимать участие 12 баскетболистов). Но косвенно повреждения Луки Анджушича и Павла Кольцова могли повлиять на результаты команды. Это два игрока стартовой пятерки, и их отсутствие сказалось на игре «Челбаскета».

Вот, собственно, и есть те две причины, которые повлияли на результаты команды. Лично я других не вижу. Возможно, где-то недорабатывает тренерский штаб, где-то сами игроки. Но делать такие выводы могут только те, кто находится внутри коллектива. И знают все процессы, которые в нем происходят. Скажем, действия хэдкоуча «Челбаскета» Евгения Горева по ходу матчей мне видятся логичными и правильными. Он в нужное время берет тайм-ауты, проводит правильные замены, старается освежить игру команды частой ротацией состава.

Да, можно еще сослаться на то, что команде элементарно не везет. В четырех последних матчах наши парни уступали соперникам в концовках. То есть могли зацепиться за победы. Но, простите, это Суперлига — здесь в большинстве матчей команды показывают свой класс, выгрызая победы на последних секундах. В этом и есть вся прелесть баскетбола.

Результаты матчей «Челбаскета» в Фонбет чемпионата России — Суперлиге:

7 октября. «Челбаскет» — «Темп-СУМЗ» (Ревда) — 72:83

16 октября. «Челбаскет» — ЦСКА-2 (Москва) — 83:67

19 октября. «Челбаскет» — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 78:65

25 октября. «Русичи» (Курск) — «Челбаскет» — 76:105

28 октября. БК «Тамбов» — «Челбаскет» — 78:70

4 ноября. «Челбаскет» — «Иркут» (Иркутск) — 60:74

7 ноября. «Челбаскет» — «Динамо» (Владивосток) — 74:76

13 ноября. «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) — «Челбаскет» — 76:70

16 ноября. «СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Челбаскет» — 73:71

22 ноября. «Челбаскет» — «МБА-МАИ» (Москва) — 60:71

Во всей этой ситуации главное сейчас не поддаваться истерике и панике. Ну да, пока игра у команды не идет. Парням и тренерскому штабу нужно время, чтобы отшлифовать то, что они нарабатывают на тренировках. Состав у «Челбаскета» хороший по меркам Суперлиги, потенциал ребят виден невооруженным глазом. Не стоит забывать и то, что наша команда одна из немногих в Лиге, кто делает ставку на своих воспитанников. Запасаемся попкорном и ждем преображения команды. Самое интересное в долгом баскетбольном марафоне под названием Суперлига нас ожидает впереди.