Баскетбольный клуб «Челбаскет» потерпел третье поражение подряд в чемпионате Суперлиги

На своей площадке челябинская команда уступила «Динамо» из Владивостока — 74:76

Сегодня, 7 ноября, в чемпионате российской Суперлиги баскетболисты «Челбаскета» потерпели третье поражение подряд в сезоне. На домашнем паркете челябинская команда в концовке уступила «Динамо» из Владивостока — 74:76. Лучший матч в сезоне провел центровой челябинцев Иван Нелюбов, на его счету 16 очков, сообщает корреспондент ИА «Первый областной».



Матч стал очень ярким и эмоциональным, с лихим сюжетом и борьбой за мяч на каждом сантиметре площадки. С первых секунд гости навязали свой темп игры и совершили рывок в 10 очков. Однако наши баскетболисты включились в игру и смогли сравнять счет. Челябинцы быстро действовали в атаке, стараясь ловить «Динамо». После половины матча гости вели в счете — 40:41.



В третьей четверти баскетболисты обеих команд вышли на паркет с боевым настроем. «Челбаскет» действовал агрессивно в защите, однако это привело к частым удалением. Челябинцы убегали в быстрые отрывы, но не могли перехватить инициативу в матче. В концовке началась настоящая борьба мяч в мяч, где каждая атака имела ключевое значение. В решающей атаке челябинцев Павел Новиков мог перевести игру в овертайм, но не смог поразить кольцо соперника.



В составе челябинской команды лучший матч в сезоне провел центровой Иван Нелюбов. В его активе 16 очков, 3 подбора и 3 голевые передачи = 23 балла КПИ. Также хороший матч провел капитан южноуральцев Дмитрий Злобин: 11 очков, 4 подбора, 8 передач.



После семи матчей в чемпионате российской Суперлиги подопечные Евгения Горева занимают 11 строчку с 10 очками. Следующий матч «Челбаскет» проведет 13 ноября. В гостях челябинцы сыграют против хорошо знакомого БАРС-РГЭУ из Ростова-на-Дону.

