Баскетбольный клуб «Челбаскет» выбыл из розыгрыша Кубка России

В 1/16 финала челябинцы по итогам двух матчей уступили команде «Иркут»

Баскетболисты «Челбаскета» не смогли отыграть разрыв, которое «Иркут» добыл в первом матче 1/16 финала Кубка России. В ответной гостевой игре челябинцы победили в Иркутске со счетом 79:73, но этого не хватило для выхода в следующий раунд турнира. Южноуральцы теперь полностью сосредоточатся на успешном выступлении в дебютном сезоне в чемпионата Суперлиги, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



В первом матче в Челябинске команда «Челбаскет» проиграла соперникам из «Иркута». Челябинцы оказали достойное сопротивление старожилу Суперлиги, но не сохранили сил на последнюю четверть, уступив со счетом 64:78. В ответном поединке в Иркутске нашей команде нужно было отыграть разрыв в «+15» очков для выхода в следующий раунд турнира.



В гостевом поединке счет открыл «Челбаскет», причем сделал это Сергей Михалев, который провел 13 сезонов в составе «Иркута». Хозяева паркета также активно начали игру, реализовав два трехочковых на старте встречи. Однако вскоре «Челбаскет» смог перехватить инициативу. Точный трехочковый бросок Никиты Перцева в середине первой четверти вывел команду вперед. В концовке первой половины «Иркут» смог вернуться в борьбу и сравнять счет. После первой половины челябинцы вели 39:35.



После большого перерыва наши баскетболисты выдали хороший отрезок, однако хозяева вновь быстро вернулись в игру. Матч проходил в равной и упорной борьбе. Челябинцы стали часто фолить, что не позволяло увеличить отрыв до нужных 15 очков. По итогу матча «Челбаскет» победил со счетом 79:73, этого не хватило для выхода в следующий раунд Кубка России.



Лучшим игроком матча в составе южноуральцев стал Павел Новиков (18 очков, 1 подбор, 1 перехват). Также большой вклад в победу внесли Сергей Михалев (14 очков, 3 подбора), Даниил Кочергин (9 очков, 3 перехвата, 2 передачи, 1 подбор) и капитан Дмитрий Злобин (7 очков, 5 подборов, 6 передач, 3 перехвата).



Следующую игру команды проведут 4 ноября, но уже в рамках чемпионата Суперлиги. Матч состоится в Челябинске, начало встречи в 16:00. Напомним, что после пяти матчей в чемпионате российской Суперлиги подопечные Евгения Горева занимают седьмую строчку с 8 очками.

