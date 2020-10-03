Спортсмены магнитогорского баскетбольного клуба заразились коронавирусом

Матч с «Новосибирском», запланированный на 4 октября, отменён.

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Накануне вечером стало известно о том, что несколько игроков баскетбольной команды «Магнитогорск» заразились коронавирусом. В связи с этим команда снялась с Кубка России. Об этом сообщило издание «Вечерний Магнитогорск».

Сколько спортсменов заболело COVID-19 и каким образом они заразились — неизвестно. В пресс-службе баскетбольного клуба сайту «Первый областной» не смогли уточнить данную информацию, однако подтвердили тот факт, что команда больше не примет участие в Кубке России.

«К сожалению, не могу сказать, по какой причине спортсмены снялись с Кубка, но игра между „Металлургом“ и „Новосибирском“, запланированная на воскресенье, 4 октября, не состоится. Скорее всего, в следующий раз команда будет проводить матчи уже в рамках Чемпионата России»,— рассказали представители клуба.

В официальной группе команды «ВКонтакте» сообщается, что матч с «Новосибирском» отменён из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Ранее стало известно, что вспышка коронавируса произошла в баскетбольном клубе «Барнаул», с которым «Металлург» встретился в минувшее воскресенье, 27 сентября, в Магнитогорске. Спортсмены, которые должны были играть против московской команды «Руна-баскет», также отменили матч.