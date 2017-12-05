/ Причиной отстранения Ольги Фаткулиной от Олимпиады стали щеки спортсменки

Девушка поделилась информацией в социальных сетях, сопроводив ироничными хэштегами.

Конькобежка Ольга Фаткулина поделилась со своими подписчиками в инстаграме одной из причин пожизненного отстранения от Олимпийских игр. По словам спортсменки, причиной попадания в список Родченкова стали щеки. Именно они стали видимым отражением применения гормона роста.



Друзья, новость. Родченков в одном из пунктов написал, что я в списке из-за моих щек. Он был на моих соревнованиях в тот день, 11 февраля 2017 года. Увидел меня и мои щёки или мои щеки, а потом меня. И сделал вывод, и написал, что я употребляла гормон роста! Я знала, что мои щечки меня когда-нибудь «до добра» доведут. — написала в своем инстаграме спортсменка Ольга Фаткулина.



Публикация от Olga Fatkulina (@olenka_fatkulina) Дек 4 2017 в 2:57 PST

Отметим, что запись сопровождает ироничными хэштегами #этищечки #свелименясума #хорошочтоонжопумоюневидел #fatkulina #исмешноиплакатьхочеться #набольныхнеобижаются.

Напомним, 24 ноября Международный Олимпийский комитет объявил, что отстраняет от игр Ольгу Фаткулину. Результаты 2014 года, по которым конькобежка является серебряным призером, аннулируются. Сочувствие и поддержку спортсменке выразил губернатор Борис Дубровский, заявивший, что правительство Челябинской области защитит Ольгу Фаткулину в глазах общественности.