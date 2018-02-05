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/ Ольга Фаткулина не получила приглашение на ближайшие Олимпийские игры

Ольга Фаткулина не получила приглашение на ближайшие Олимпийские игры

Международный олимпийский комитет отказал в участии 13 спортсменам и 2 тренерам.
сегодня в 09:35
  |  Спорт

Южноуральская конькобежка Ольга Фаткулина не поедет на Олимпийские игры в Пхенчхан. Решение за спортсменку принял Международный олимпийский комитет. Комиссия организации не стала отправлять приглашение конькобежке и еще 14 россиянам, ранее оправданным Арбитражным судом. Тем самым МОК отказал в прошении Российскому олимпийскому комитету, надеявшемуся на присутствие спортсменов в Южной Корее.

OAR IG, председателем которой являлся член МОК Николя Ховерцца, а также член Комиссии МОК по спорту Дарка Бартекова и генеральный директор МОК Кристоф-Де Кеппер, подтвердил, что никакие дополнительные приглашения не будут распространены на этих 15 человек. Это решение было передано Комиссии спортсменов МОК, которая поддерживает эту позицию. — сообщается на официальном сайте МОК.

Напомним, в 2017 году Международный олимпийский комитет решил пожизненно отстранить некоторых российских спортсменов от Олимпийских игр. Причиной назвали прием допинга во время соревнований. В числе отстраненных оказалась южноуральская конькобежка Ольга Фаткулина. Спустя несколько месяцев Спортивный арбитражный суд сообщил, что конькобежка и еще 27 спортсменов «чисты», а потому могут участвовать в Играх. Российский олимпийский комитет направил запрос в МОК, чтобы получить приглашение на игры в Пхенчхане для 13 спортсменов и 2 тренеров.

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