/ Ольга Фаткулина не получила приглашение на ближайшие Олимпийские игры

Международный олимпийский комитет отказал в участии 13 спортсменам и 2 тренерам.

Южноуральская конькобежка Ольга Фаткулина не поедет на Олимпийские игры в Пхенчхан. Решение за спортсменку принял Международный олимпийский комитет. Комиссия организации не стала отправлять приглашение конькобежке и еще 14 россиянам, ранее оправданным Арбитражным судом. Тем самым МОК отказал в прошении Российскому олимпийскому комитету, надеявшемуся на присутствие спортсменов в Южной Корее.

OAR IG, председателем которой являлся член МОК Николя Ховерцца, а также член Комиссии МОК по спорту Дарка Бартекова и генеральный директор МОК Кристоф-Де Кеппер, подтвердил, что никакие дополнительные приглашения не будут распространены на этих 15 человек. Это решение было передано Комиссии спортсменов МОК, которая поддерживает эту позицию. — сообщается на официальном сайте МОК.

Напомним, в 2017 году Международный олимпийский комитет решил пожизненно отстранить некоторых российских спортсменов от Олимпийских игр. Причиной назвали прием допинга во время соревнований. В числе отстраненных оказалась южноуральская конькобежка Ольга Фаткулина. Спустя несколько месяцев Спортивный арбитражный суд сообщил, что конькобежка и еще 27 спортсменов «чисты», а потому могут участвовать в Играх. Российский олимпийский комитет направил запрос в МОК, чтобы получить приглашение на игры в Пхенчхане для 13 спортсменов и 2 тренеров.