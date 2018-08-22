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/ Смотрите на 1obl. tv финальные поединки сильнейших боксеров УрФО

Смотрите на 1obl. tv финальные поединки сильнейших боксеров УрФО

Турнир выявит лучших спортсменов, которые представят регион на федеральных соревнованиях.
сегодня в 17:35
  |  Спорт

На этой неделе в Челябинске соберутся лучшие боксеры Уральского федерального округа. С 22 по 25 августа в столице Южного Урала проходит окружной чемпионат. Участниками станут молодые бойцы в возрасте от 19 до 40 лет из Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областей, ЯНАО и ХМАО.

Турнир проходит в несколько этапов, от предварительных боев к финальным встречам на ринге. Лучшие спортсмены представят регион на Чемпионате России, который пройдет в Якутске.

Сборную Челябинской области на ринге представят: чемпион России, Европы, победитель кубка мира, серебряный призер чемпионата мира Эдуард Абзалимов, мастер спорта международного класса, неоднократный победитель первенства России, победитель первенства Европы по боксу среди юниоров Алексей Киселев, победитель первенства Европы, победитель первенства России Исса Евлоев, бронзовый призер первенства Европы среди молодежи, финалист международного соревнования по боксу среди мужчин Максим Стахеев. — рассказали сайту «Первый областной» в федерации бокса Челябинской области.

Сайт «Онлайн ТВ» проведет прямую трансляцию финальных поединков. Бои пройдут в субботу, 25 августа. Начало трансляции в 17 часов.

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