/ Южноуральские дзюдоисты добыли три награды на чемпионате Европы среди полицейских

В активе челябинских борцов «золото» и два «серебра».

Три награды на чемпионате Европы среди полицейских добыли челябинские дзюдоисты. Соревнования проходили в венгерском городе Дьер. На счету южноуральских спортсменов 3 медали, из которых 1 золотая и 2 серебряные награды. Чемпионат проходил в 15-й раз, а в состязаниях участвовали более 160 спортсменов из 14-ти стран.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области, высшую награду в актив сборной России в весе свыше 100 килограмовм завоевал участник Олимпиады-2016 в Рио Ренат Саидов. Соперником челябинца в главном бою стал представитель Румынии Даниэл Натеа.

Ученик Заслуженного тренера России Александра Миллера одержал быстрые досрочные победы над неоднократным призером чемпионатов Франции Адрианом Пеном, медалистом юниорских первенств мира и Европы Эриком Абрамовым из Германии, чемпионом Австрии Кристофом Майером и в финале над восьмикратным чемпионом Румынии, бронзовым призером чемпионата Европы Даниэлем Натеа. — рассказали сайту «Первый областной» в министерстве спорта Челябинской области.

Представителем Южного Урала, завоевавшим «серебро», стал Александр Куликовских. Спортсмен дошел до финала в весе до 66 килограмм.

Подопечный заслуженного тренера России Андрея Вострикова взял верх над трехкратным чемпионом Швейцарии Янном Магесом и беларусом Сергеем Ушивцом, однако в решающем поединке уступил в дополнительное время победителю первенства Франции среди юниоров Реда Седдоуки. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

А в турнире смешанных команд по системе «стенка на стенку» сборная России выиграла у команд Венгрии и Австрии, но не справилась в финале со сборной Германии, завоевав в итоге серебряную медаль. В личном первенстве больше всех отличились немцы, на счету которых 6 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Россияне же добыли 3 «золота», 2 «серебра» и 2 «бронзы».