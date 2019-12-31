Бывают и промахи: главные спортивные скандалы 2019 года

Вспомним спортсменов, которые показали в этом году себя с не самой лучшей стороны.

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2019 год запомнится в российском спорте как один из самых резонансных. Громкие разбирательства, допинг-скандалы, которые привели к отстранению России от главных международных событий, в том числе и Олимпиады. Вспомним самые «горячие» инциденты.

Кокорин и Мамаев. Это дело было слишком громким, чтобы его не упомянуть первым. В мае футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили реальные сроки заключения. Еще в октябре прошлого года Братья Кокорины, Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы. Молодые люди сами явились в МВД, где их арестовали стражи правопорядка, было возбуждено дело по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации 213 («Хулиганство») и 116 («Побои»), которую позже следствие переквалифицировало на статью 115 — «Легкий вред здоровью». За восемь месяцев разбирательств, 8 мая суд в итоге вынес приговор футболистам. Мамаев и Протасовицкий получили тюремные сроки на 1 год и 5 месяцев, Кокорин — на 1 год 6 месяцев. Но в сентябре они уже вышли на свободу.

Евгений Кузнецов и его неверная дорожка. В мае, после поражения сборной России на чемпионате мира, во многих крупных СМИ появилось видео, на котором звезда НХЛ, обладатель Кубка Стэнли, любимец всей челябинской публики Евгений Кузнецов находится в номере отеля, а рядом с ним на столике «дорожками» лежит белый порошок. После этого весь мир защищал Евгения, а сам он упорно утверждал, что ничего не употреблял. Ему все тут же поверили. Но через три месяца, в августе, выяснилось, что допинг-проба Кузнецова, взятая во время чемпионата мира, содержала следы кокаина. Лидеру сборной России ИИХФ вынесло вердикт: 4 года дисквалификации. Это означает, что челябинский хоккеист не сможет выступать ни за национальную сборную, ни в российских чемпионатах. НХЛ же наказали звезду «Вашингтон Кэпиталз» лишь тремя матчами дисквалификации. Но в этом сезоне он провел уже 37 игр и набрал в них 35 очков.

Сергей Ковалев и дебоширство в самолете. 15 июля спортсмен был снят с рейса в США из-за того, что он якобы приставал к женщине в салоне самолета перед взлетом. По словам пострадавшей, боксер схватил ее за руку, целовал и осыпал купюрами. Впоследствии пассажирка расплакалась и начала жаловаться персоналу, что чувствует себя «некомфортно и небезопасно». Ковалев же вступил в оживленную перепалку с другими пассажирами, после чего его удалили из самолета. После этого инцидента Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии WBO в поединке с Энтони Ярдом, который прошел в Челябинске. Но уже в ноябре, в поединке с Саулем Альваресом, он этот титул потерял.

Ну и куда же без запрета от WADA. 9 декабря в Швейцарии состоялось заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства. И на нем было принято решение об отстранении России от крупных международных соревнований сроком на четыре года. И не только от участия спортсменов, но и от возможности проведения чемпионатов мира. Скандал разгорелся на фоне того, что WADA выявило «несоответствия» в базе данных антидопинговой лаборатории Москвы за 2012 — 2015 годы.

Были еще громкие разводы, ссоры семейных пар, деление между ними имущества и детей, но об этом мы, пожалуй, рассказывать не будем.

Редакция «Первого областного» надеется, что Новый, 2020, год принесет только хорошие события в спортивной жизни России.