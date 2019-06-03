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/ Бой между Сергеем Ковалевым и Энтони Ярдом перенесен

Бой между Сергеем Ковалевым и Энтони Ярдом перенесен

Изначальным местом проведения планировался Челябинск.
сегодня в 10:39
  |  Спорт

Поединок между чемпионом мира по версии всемирной боксерской организации, россиянином Сергеем Ковалевым, и британцем Энтони Яром перенесен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера «Крашера» Эгиса Климаса.

Изначально планировалось, что бой пройдет 29 июня в Челябинске. Об этом было объявлено на пресс-конференции в Москве. Однако позднее сторона Сергея Ковалева опровергла эту информацию.

Бой не состоится в июне, предположительно, он может пройти в августе. — цитирует ТАСС Эгиса Климаса.

Напомним, что в феврале этого года «Крашер» единогласным решением судей победил Элейдера Альвареса из Колумбии и вернул себе титул, который проиграл все тому же Альваресу в августе 2018 года.

Всего на счету Сергея Ковалева 33 победы, 28 из них были одержаны нокаутом. Челябинец проиграл три раза, лишь один раз завершив поединок вничью. Энтони Ярд же одержал на профессиональном ринге 18 побед, 17 из них — нокаутом, и не потерпел ни одного поражения.

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Комментарии

Дмитрий Гришанин
14:11, 03.06.2019
Очень жаль

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