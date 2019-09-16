Назначена дата боя Емельяненко и Кокляева

Об этом спортсмены объявили на своих страницах в социальной сети.

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Сегодня, 16 сентября, стали известны дата и место проведения боя между бойцом ММА Александром Емельяненко и южноуральским стронгменом Михаилом Кокляевым. Бой состоится 29 ноября в Москве на «ВТБ-Арене».

Напомним, конфликт между спортсменами начался еще весной. Бойцы обменивались взаимными роликами, челленджами и беседами посредством социальных сетей. А 4 сентября был подписан договор о поединке, о котором объявили, опять же, через Instagram-аккаунты.

У Александра Емельяненко в ММА 28 побед, семь поражений и одна ничья. Свой последний поединок он провел в августе прошлого года. Челябинец Михаил Кокляев является мастером спорта международного класса по тяжёлой атлетике, а также мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу.