Больной не играет в хоккей: врач «Трактора» рассказал, как поддерживает спортсменов в период эпидемии

В команде введен особый режим профилактики.

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Здоровью хоккеистов всегда уделяется повышенное внимание, а во время эпидемиологической ситуации, меры усиливаются.

«Проводим кварцевание, обрабатываем антисептиком все поверхности, даем хоккеистам витамины и растительные адаптогены. Приказ от медицинского департамента КХЛ о профилактике гриппа и коронавирусной инфекции у нас строго выполняется», — сказал врач команды Вадим Чупа.

Спортсменов с первыми признаками заболевания — насморком или кашлем, не допускают даже до раздевалки, хоккеистов отправляют на лечение.