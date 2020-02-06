Послушать
00:00
Здоровью хоккеистов всегда уделяется повышенное внимание, а во время эпидемиологической ситуации, меры усиливаются.
«Проводим кварцевание, обрабатываем антисептиком все поверхности, даем хоккеистам витамины и растительные адаптогены. Приказ от медицинского департамента КХЛ о профилактике гриппа и коронавирусной инфекции у нас строго выполняется», — сказал врач команды Вадим Чупа.
Спортсменов с первыми признаками заболевания — насморком или кашлем, не допускают даже до раздевалки, хоккеистов отправляют на лечение.