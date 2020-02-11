«Трактор» после долгого перерыва готовится сыграть с «Йокеритом»

Это предпоследний выездной матч челябинцев в этом сезоне.

Послушать 00:00

Челябинский ХК «Трактор» после долгого перерыва, связанного с играми Евротура, вновь готов выйти на лёд. Сегодня, 11 февраля, соперником «чёрно-белых» станет финский «Йокерит». И это предпоследняя выездная игра челябинцев в этом сезоне.

Отметим, что победная серия «Йокерита» над «Трактором» насчитывает уже восемь матчей подряд. Челябинский клуб одолел своего сегодняшнего соперника лишь единожды — в 2015 году.

На данный момент финский клуб находится на четвёртом месте турнирной таблицы Западной конференции. Они близки к завоеванию права домашнего льда в первом раунде Кубка Гагарина. «Чёрно-белые» же довольно плотно осели на последнем месте Востока. У них в активе 47 очков, а чтобы добраться до ближайшего соперника — «Нефтехимика» — им нужно набрать не менее 5 очков.

Удастся ли «Трактору» одолеть «Йокерит»? Давайте узнаем вместе с вами! Телеканал ОТВ и сайт 1obl.tv покажут игру в прямом эфире, а «Первый областной» традиционно опишет её в текстовой трансляции. Начало встречи в 21:30.