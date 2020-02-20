НКО, организующие спортивные мероприятия, получат дополнительную поддержку в Челябинской области

Субсидирование организаций поддержало правительство региона.

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На заседании правительства Челябинской области поддержали проекты постановлений о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. С докладом об этом выступил министр физической культуры и спорта региона Леонид Одер.

«В рамках проекта предусмотрено предоставление субсидий на на финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий среди учащихся общеобразовательных, студентов. Для организации спортивных мероприятий среди работников агропромышленного комплекса. На развитие служебно-прикладных видов спорта», — отмечает Леонид Одер.

Кроме того, субсидирование предполагается и для проведения спортивных игр БРИКС в Челябинске, среди которых волейбол, бокс, настольный теннис, самбо и многое другое.