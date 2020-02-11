«Трактор» вновь не смог одолеть финский «Йокерит»

Матч в Хельсинки завершился с минимальным преимуществом хозяев льда.

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Сегодня, 11 февраля, в Хельсинки состоялся матч между командами «Йокерит» и «Трактор». Это был предпоследний выездной матч для «чёрно-белых».

С самого начала встреча была очень быстрой. Но первый период результата командам не принёс. А вот вторая двадцатиминутка получилась довольно результативной. Первый гол в матче смог забросить Ярослав Косов, это произошло в самом начале второго отрезка — на 21-ой минуте. Затем нападающий «Трактора» Лукаш Седлак получил удаление, чем и сумел воспользоваться Вели-Матти Савинайнен. Он ответил челябинцам своей шайбой на 26-ой минуте. И на 34-ой минуте матча Седлак сумел реабилитироваться за своё удаление, приведшее к голу. Таким образом, счёт после двух отрезков был в пользу челябинцев — 2:1.

Третий период вышел ещё активнее, чем первые два. Очень настырно играл Вели-Матти Савинайнен, который вывел из строя голкипера Станислава Галимова, локтём ударив его по лицу. Так на льду появился Иван Федотов. На 52-ой минуте, где финны сильно прессинговали «чёрно-белых», Марко Антилла всё-таки сумел забросить шайбу, сравняв счёт — 2:2. Затем, всё тот же Вели-Матти Савинайнен в меньшинстве сумел увеличить преимущество «Йокерита» до трёх заброшенных шайб. А на 57-ой минуте Виталий Меньшиков с партнёрами мощно продавили шайбу в ворота Яниса Калныньша, которая сначала была засчитана. Но судьи недолго посовещавшись отменили взятие ворот. Таким образом, игра завершилась со счётом 3:2 в пользу финского «Йокерита». Ещё ни разу челябинцы не смогли обыграть этого соперника на финском льду.

Следующий матч «Трактора» состоится уже на домашнем льду. В субботу, 15 февраля, они примут китайский «Куньлунь Ред Стар».