Челябинский «Трактор» выиграл у «Нефтехимика» и прервал пятиматчевую серию поражений

Южноуральцы в гостях выиграли у нижнекамцев в чемпионате КХЛ со счетом 1:0

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали долгожданную победу в чемпионате КХЛ. Сегодня, 11 октября, южноуральский клуб выиграл в гостях с минимальным счетом у «Нефтехимика». Героями матча стали автор единственной заброшенной шайбы Альберт Яруллин и голкипер Илья Проскуряков, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В этом матче одна из серий у команд обязательно должна была прерваться. Челябинцы подошли к матче с «Нефтехимиком» не в лучшем расположении духа, уступив в пяти матчах кряду. Как результат — команда осела на дне турнирной таблицы в Восточной конференции.

«Нефтехимик», напротив, после кошмарного старта (10 поражений подряд) клуб из Татарстана удивительным образом преобразился и выдал шестиматчевую победную серию. Одним из главных ее творцов стал тот, кто оказался не нужен «Трактор» по ходу этого сезона — голкипер Эмиль Гарипов здорово влился в ряды нижнекамского клуба, подтвердив, что в Челябинске зря сомневались в его квалификации.

Наставник «Трактора» Анвар Гатиятулин решился не набольшие перестановки в составе. Он произвел обмен центральных форвардов во 2-м и 3-м звеньях. То есть две тройки нападения выглядели теперь так: Капустин — Ткачев — Пулккинен и Тертышный — Хохряков — Шумаков. В защите Петр Ясинский сменил Евгения Кулика. Дебютировал за «черно-белых» в КХЛ форвард Михаил Котляревский. Последний рубеж вновь был доверен Илье Проскурякову. Любопытно было бы узнать, почему в тренерском штабе пока не доверяют новобранцу Эндрю Хэммонду — то ли у канадца проблемы со здоровьем, то ли пока не готов играть на пике возможностей в КХЛ.

Начали обе команды активно, на высоких скоростях, а первый бросок по воротам нанес дебютант Котляревский — Эмиль Гарипов не без труда парировал угрозу. В середине периода нижнекамцы получили возможность сыграть в большинстве, но ничего опасного за две минуты создать не сумели. Зато в равных составах начали поддавливать соперника. У гостей практически ничего не получалось в позиционной игра, были проблемы со входом в чужую зону.

Под занавес периода уже «Трактор» имел возможность поиграть 2 минуты в формате «5 на 4». Однако в большинстве действовал бездарно. Более того, едва не пропустил в меньшинстве. Ошибка Альмкиста при передаче на Тертышного привела к тому, что Павел Подрядин выскочил на рандеву с Проскуряковым. К счастью, для челябинцев шайба после броска форварда не попала в створ ворот.

В дебюте второго периода активными действиями запомнилась третья тройка нападения гостей. В ней дважды опасные броски из зоны вбрасывания наносил Никита Тертышный. Было немало и других полумоментов после выстрелов Бывальцева, Яруллина, Бурдасова, Пулккинена... В целом, «Трактор» был активней в атаке, стали все чаще проглядываться осмысленные действия в чужой зоне.

Нельзя сказать, что «Нефтехимик» прижался к воротам. Хозяева периодически взрывались, проводили быстрые кинжальные контратаки. Особенно усердствовал у них стремительный Павел Порядин. Форвард нижнекамцев успевал и раздавать опасные передачи, и сам бросал по воротам, и в красивом стиле обыгрывал соперников «1 в 1».

В последние три-четыре минуты периода пошла и вовсе веселая обоюдострая игра с акцентом на атаку. Только чудо помогло обеим командам сохранить свои ворота в неприкосновенности.

На 5-й минуте третьего периода гол-таки состоялся. Символично, что забросил шайбу в ворота Гарипова его лучший друг Альберт Яруллин — 1:0. Поведя в счете, «Трактор» едва не перечеркнул все свои усилия, получив в следующей смене двухминутное удаление. К счастью, нижнекамцы «черно-белых» простили, не реализовав большинство. Не прошло и минуты, как челябинцы снова оказались в меньшинстве. Хозяева были близки к тому, чтобы сравнять счет (один щелчок Овитю чего стоит!), но обошлось.

«Трактор» выстоял, оставив свои ворота в неприкосновенности. Команда прервала серию поражений из пяти матчей кряду. Впереди челябинцев ждут три домашних поединка. Первый соперник — «Сибирь», с которой южноуральцы сыграют 13 октября.