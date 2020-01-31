«Болельщики хладнокровия не простят»: новый гендиректор ХК «Трактор» поделился планами

Иван Савин рассказал, чем займется в клубе в первую очередь.

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Сегодня, 31 января, стало известно о новом назначении в руководстве ХК «Трактор». Прежний генеральный директор клуба Борис Видгоф занял должность вице-президента, а его место занял бывший хоккеист «черно-белых» Иван Савин.

Как поделился новоиспеченный руководитель, предложение возглавить клуб для него не было неожиданностью.

«Оно поступило лично от Алексея Леонидовича Текслера, долго раздумывать над его предложением я не стал. С удовольствием согласился руководить „Трактором“. Для меня большая часть возглавлять легендарный, мой родной клуб», — рассказал Иван Савин.

Новый руководитель отметил, что в первую очередь он планирует познакомиться с организационной культурой команды, разобраться в функциональных обязанностях каждого сотрудника. После этого, по словам Ивана Савина, можно будет принимать какие-либо решения и заниматься разработкой стратегии на несколько лет вперед.

«Было получено поручение от Алексея Леонидовича Текслера доводить каждый матч до победы, особенно домашние, проявлять максимальный характер. Вы знаете, что наши болельщики никогда не прощают халатного отношения к игре и требуют выкладываться по максимуму. Я могу только присоединиться к его жесткому поручению и желаю нашим хоккеистам отдаваться максимально игре, наших болельщиков не провести, хладнокровия они не простят», — отметил новый гендиректор ХК «Трактор».

В части комплектования состава на следующий сезон Иван Савин также наметил некоторые планы: сначала он планирует ознакомиться с той работой, которую уже провели его предшественники. Затем будет проведена оценка перспективности состава и при необходимости внесены корректировки.