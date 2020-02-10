Игроки «Трактора» Коньков, Щербак и Михеев в этом сезоне уже не сыграют

Хоккеисты получили травмы.

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Нападающие хоккейного клуба «Трактор» Сергей Коньков, Никита Щербак и Артём Михеев уже вряд ли смогут сыграть в этом сезоне, сообщил «Свободному льду» знакомый с ситуацией источник. В настоящее время Коньков и Щербак продолжают восстановление после полученных травм, тренируясь по индивидуальной программе. Михеев получил тяжёлую травму на одной из тренировок команды и сможет приступить к тренировкам только через несколько недель.

Коньков пришёл в команду в августе 2019 года, в текущем сезоне провёл за «черно-белых» 22 матча (1+0). Щербак (15 матчей 1+4) и Михеев (9 матчей 2+1) присоединились к клубу в ходе регулярного чемпионата.

Смотрите выпуск хоккейного шоу «Свободный лёд» в понедельник, 10 февраля, в 19.45 на телеканале ОТВ.

Напомним, что каждый из болельщиков может задать свой вопрос о клубе или предложить тему для нового шоу ОТВ «Свободный лед». Задать вопрос, предложить тему, стать участником шоу можно здесь.