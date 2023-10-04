Хоккеисты «Трактора» потерпели «сухое» поражение от «Салавата Юлаева» в чемпионате КХЛ

Челябинцы уступили на своей площадке уфимскому клубу со счетом 0:4

Хоккейный клуб «Трактор» не смог взять реванш у «Салавата Юлаева» за гостевое поражение в чемпионате КХЛ. Сегодня, 4 октября, челябинская команда в тематическом матче в рамках акции «Доброшрифт» снова уступила уфимцам. Подопечные Анвара Гатиятулина так и не смогли забросить шайбу, потерпев «сухое» поражение со счетом 0:4, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеисты «Трактора» вышли на лед в необычных игровых свитерах и цветовой гамме. В рамках проекта «Доброшрифт» челябинский клуб поддержал детей, страдающих церебральных параличом. Четвертый год подряд «черно-белые» проводят подобную добрую социальную акцию. В такой день болельщики «Трактора» вправе были ждать от своих любимцев больше, чем обычного. И, разумеется, победы.

Накануне в штабе «Трактора» для болельщиков были две новости. Плохая заключалась в том, что с повреждением поступил в лазарет форвард «черно-белых» Семен Дер-Аргучинцев. Точные сроки его восстановления еще не известны, но вероятно, один из лидеров команды пропустит около двух недель. Хорошая — в том, что готов был дебютировать за челябинский клуб силовой форвард из Канады Чарльз Робинсон.

Североамериканский хоккеист предсказуемо занял место на позиции центрфорварда в первом звене нападения. Компанию ему на краях составили Антон Бурдасов и Сергей Калинин. В свою очередь, Никита Сошников был отправлен в третью тройку нападения к Артему Швареву и Егору Фатееву.

Начали «черно-белые» здорово, агрессивно и мощно в нападении. Уже в дебюте игры у ребят были две хорошие возможности открыть счет в матче. Сначала Антон Бурдасов мощно выстрелил после передачи Робинсона — штанга! Затем Егор Фатеев бросал в упор с убойной позиции, но голкипер гостей отвел угрозу.

Ответ уфимцев не заставил себя ждать. Безобидная атака «Салавата Юлаева» завершилась взятием ворот хозяев. Артем Пименов с острейшего угла нанес бросок, и шайба каким-то непостижимым образом оказалась в воротах — 0:1. Бесспорно, гол на совести Зака Фукале: такие броски голкипер должен парировать. Но винить вратаря «Трактора» как-то не с руки — уж очень классный и неожиданный выстрел удался форварду гостей.

Впрочем, не прошло и минуты, как Зак Фукале реабилитировался, выручив команду после добивания от Евгения Бирюкова. Челябинцы, надо отдать им должное, выглядели неплохо, однако ушли на перерыв, уступая в счете.

Во втором отрезке игра немного успокоилась. Основные события здесь произошли ближе к концовке. Сначала гости увеличили отрыв в счете. После передачи все того же Пименова на ударной позиции оказался Евгений Бирюков. Защитник «Салавата Юлаева» сыграл как заправский форвард: сблизился с голкипером и из-под защитника точно бросил — 0:2.

Не прошло и двух минут как «зеленые» организовали выход «1 в 0». Егор Сучков переиграть голкипера «черно-белых» не смог, но срубил Зака Фукале как кеглю в боулинге. К счастью, канадец повреждения не получил и смог продолжить матч. Куда больше болельщиков «Трактора» могла волновать игра команды в атаке. Третью игру подряд челябинцы не могут забить в первых двух периодах. Соотношение бросков в створ во втором периоде красноречиво говорят о характере игры — 4-6 в пользу гостей.

Увы, не произошло кардинальных изменений в действиях «черно-белых» и в заключительном отрезке матча. И уже в дебюте пропустили третью шайбу. Вячеслав Лещенко бильярдным выстрелом в ближний угол ворот, по сути, похоронил перспективы «Трактора» зацепиться в этом матче за очки.

Нельзя сказать, что игроки «Трактора» опустили руки. Они пытались переломить ход матча, забить гол-престижа. Один выстрел Артема Щучинова в перекладину чего стоит! Но все эти попытки были неубедительными. Под занавес игры Артем Пименов забросил в большинстве и оформил «дубль» — 4:0. Ужасный матч, который хочется поскорее забыть и стереть из памяти.

Впереди «Трактор» ждет непростой выезд по маршруту Омск — Астана — Новосибирск — Екатеринбург. С первым соперником гостевой серии, «Авангардом», челябинцы сыграют 7 октября.