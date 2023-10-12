Болельщикам предлагают выбрать игроков на Матч звезд КХЛ — 2023

Голосование на официальном сайте лиги завершится 17 октября

На сайте КХЛ стартовало голосование болельщиков на Матч всех звезд КХЛ, который пройдет 9—10 декабря в Санкт-Петербурге. Любители хоккея могут выбрать четырех игроков в каждую из четырех команд дивизионов лиги, но не более двух представителей от клуба. Итоги голосования подведут 17 октября, сообщается на сайте КХЛ.

Болельщикам предлагают сделать свой выбор в каждую из четырех команд — дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева. Любителям хоккея нужно выбрать лучшего, на их взгляд, вратаря, защитника и двух нападающих. При этом в каждой из команд не должно быть больше двух представителей одного клуба.

Сделать свой выбор можно в специальном разделе на сайте КХЛ. Итоги будут подведены 17 октября. Затем за кандидатов смогут проголосовать представители СМИ и директорат лиги.

Фонбет Матч звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге. В первый день состоится мастер-шоу с конкурсами на силу, скорость, силу и точность броска, мастерство передач и другие компоненты игры. Во второй день шоу состоится хоккейный поединок в формате 3×3 с участием лучших игроков лиги.

Напомним, что Неделя звезд хоккея прошла в декабре 2022 года в Челябинске. В рамках мероприятия прошли Матчи звезд КХЛ, ЖХЛ и Кубок вызова, а также мастер-шоу с участием лучших игроков КХЛ. Ранее подобное мероприятие прошло в «Арене-Трактор» в 2013 году.