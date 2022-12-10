В Челябинске завершился первый день Матча звезд КХЛ — 2022

В финале сыграют команды дивизионов Харламова и Боброва

Сегодня, 10 декабря, в Челябинске был дан старт Матчу звезд КХЛ — 2022. На арене «Трактор» лучшие хоккеисты лиги соревновались в конкурсах на мастер-шоу, а также сыграли два полуфинала, в которых победили представители дивизионов Харламова и Боброва. Завтра в финале они определят победителя турнира, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Началось мероприятие с мастер-шоу. В нем лучшие хоккеисты КХЛ соревновались в трех номинациях: самый красивый хоккейный буллит, конкурсы на силу броска и круг на скорость.

Мастер-шоу КХЛ. Конкурс на силу броска

Тревор Мерфи (дивизион Чернышева) — 165,63 км/ч

Никита Трямкин (дивизион Харламова) — 159,54 км/ч

Александр Никишин (дивизион Боброва) — 156,59 км/ч

Никита Нестеров (дивизион Тарасова) — 154,57 км/ч

Мастер-шоу КХЛ. Круг на скорость

Павел Порядин (дивизион Харламова) — 13,121 сек

Сергей Толчинский (дивизион Чернышева) — 13,449 сек

Андрей Алтыбармакян (дивизион Боброва) — 13,775 сек

Виталий Пинчук (дивизион Тарасова) — 13,776 сек

По окончании мастер-шоу прошли полуфинальные поединки между командами дивизионов КХЛ. В первом из них встретились представители команд дивизионов Боброва и Тарасова. Первые выиграли со счетом 9:7. Во втором команда дивизиона Харламова выиграла у соперников из дивизиона Чернышева — 8:5. В составе победителей сыграли и пять хоккеистов, выступающих за южноуральские клубы, — Илья Проскуряков, Сергей Телегин и Антон Бурдасов (все — «Трактор»), а также Егор Яковлев и Николай Голдобин (оба — «Металлург»).

Матч звезд КХЛ — 2022. Результаты полуфиналов:

Дивизион Боброва — дивизион Тарасова — 9:7.

Дивизион Харламова — дивизион Чернышева — 8:5.

Завтра, 11 декабря, зрителей ждет вторая серия мастер-шоу, а также финал Матча звезд, в котором болельщики увидят противостояние команд «Дивизион Харламова» VS «Дивизион Чернышева».