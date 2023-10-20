Хоккеист «Трактора» Максим Шабанов примет участие в Матче звезд КХЛ

Он победил по итогам голосования журналистов

Сегодня, 20 октября, стали известны результаты голосования журналистов при определении состава на Матч всех звезд КХЛ, который пройдет 9—10 декабря в Санкт-Петербурге. Форвард «Трактора» Максим Шабанов в ходе опроса представителей СМИ оказался в числе трех лучших игроков команд, выступающих в дивизионе Харламова, опубликовали результаты голосования на сайте КХЛ.

В команду дивизиона Харламова попал еще один южноуральский хоккеист — форвард магнитогорского «Металлурга» Никита Гребенкин. Кроме того, примут участие в Матче звезд КХЛ — 2023 еще два воспитанника южноуральского хоккея — нападающие Никита Коростелев из «Северстали» и Николай Прохоркин из «Сибири».

Ранее первых 16 участников Фонбет Матча звезд КХЛ — 2023 определили болельщики. По результатам их голосования в команду дивизиона Харламова был включен капитан «Металлурга» защитник Егор Яковлев. На позицию защитника в команду дивизиона Тарасова болельщики выбрали воспитанника «Трактора» Никиту Нестерова, ныне защищающего цвета столичного ЦСКА.

В текущем сезоне Максим Шабанов сыграл за «Трактор» 21 матч в чемпионате КХЛ. На его счету 9 очков (5 заброшенных шайб и 4 результативные передачи). Челябинский клуб занимает 7-е место в Восточной конференции.

Напомним, что Неделя звезд хоккея прошла в декабре 2022 года в Челябинске. В рамках мероприятия прошли Матчи звезд КХЛ, ЖХЛ и Кубок вызова, а также мастер-шоу с участием лучших игроков КХЛ. Ранее подобное мероприятие прошло в «Арене-Трактор» в 2013 году.