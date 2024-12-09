Более 5600 юных баскетболистов собрал седьмой сезон турнира «Лига Писклова»

И это абсолютный рекорд детских соревнований в Челябинской области

Рекордное количество участников собрал седьмой сезон турнира «Лига Кирилла Писклова» по баскетболу 3×3 в Челябинской области. В детских региональных соревнованиях выступили 5648 школьников из 1412 команд. Финальные матчи в нескольких возрастных категориях прошли в минувшие выходные в южноуральской столице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«В прошлом году в соревнованиях выступили 3704 участника из 926 команд. В этот раз прирост составил более 50 процентов», — сообщают организаторы детских соревнований по баскетболу.

В финальных сражениях седьмого сезона «Лиги Писклова» выступили сильнейшие команды региона. Они боролись за победу на площадке ДПиШ им. Крупской на Алом поле в нескольких возрастных категориях. Победителями и призерами турнира стали 28 команд из Челябинска, Миасса, Снежинска, Верхнего Уфалея, Карталов и Кременкуля.

Сильнейших школьников в баскетболе 3×3 наградили президент ФБЧО Николай Сандаков, председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Челябинской области Светлана Буравова, а также игроки «Челбаскета» Иван Нелюбов, Андрей Топтунов и Руслан Туманов.

«С каждым годом команд становится все больше и больше. Участвуют ребята со всей Челябинской области. В ближайшие три года в каждой школе Челябинской области должно быть несколько команд в „Лиге Писклова“. Наш потенциал — 3200 команд», — рассказал Николай Сандаков.

Специальные призы от Кирилла Писклова получили Анастасия Середа из школы № 1 Верхнеуральска, Антон Смердов из школы № 23 Озерска и Эмиль Хужин из школы № 15 Златоуста. В номинации «Самый баскетбольный район» победил Ленинский район города Челябинска, заявивший аж 84 команды в седьмой сезон турнира. «Самой баскетбольной школой» стало МОУ № 130 Ленинского района, честь которого на соревнованиях защищали 35 команд.

Напомним, что Кирилл Писклов является одним из самых известных и титулованных воспитанников челябинского баскетбола. Пиком его карьеры стало выступление в составе сборной России на Олимпийских играх. В Токио-2020 наш земляк стал серебряным призером турнира по баскетболу 3×3. В настоящее время Кирилл Писклов выступает за профессиональный клуб «Уралмаш» из Екатеринбурга.