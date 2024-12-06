В Челябинске детские баскетбольные команды сразятся в финале «Лиги Писклова»

Седьмой сезон стритбольных состязаний собрал рекордное количество участников

Челябинск примет самые массовые спортивные соревнования среди школьников региона — 7 и 8 декабря состоятся финальные матчи «Лиги Кирилла Писклова» по баскетболу 3×3 среди школьных команд. В этом году в нем выступили 1412 команд — и это рекорд седьмого сезона турнира, сообщает региональная Федерация баскетбола.

В «Лиге Кирилла Писклова» выступают школьники с 4-го по 11-й классы. В этом году турнир собрал рекордное количество участников — 1412 команд и 5648 юных баскетболистов. Для сравнения: в прошлом сезоне было 926 коллективов. То есть зафиксирован рост интереса к турниру более чем на 50 процентов!

Самым баскетбольным стал Ленинский район города Челябинска. Он заявил аж 84 команды. Самая активная школа — № 130 из того же Ленинского района, которая выставила на турнир 35 команд.

В финальном этапе соревнований за победу сразятся 48 команд — победители пяти дивизионов, которые получили название по географическому принципу: «Челябинск», «Магнитогорск», «Миасс», «Кыштым» и «Копейск», а также обладатели так называемых wild card — специальных приглашений на финал.

Финальные матчи в разных возрастных категориях состоятся 7—8 декабря в челябинском ДПиШ имени Крупской. Напомним, что турнир назван в честь воспитанника челябинского баскетбола серебряного призера Олимпийских игр в Токио 2020 года по баскетболу 3×3 Кирилла Писклова.