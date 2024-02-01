В Челябинске перенесли дату проведения «Лыжни России — 2024»

Массовые состязания пройдут 10 февраля

Всероссийские массовые спортивные соревнования «Лыжня России» пройдут в Челябинске уже 10 февраля. Организаторы объявили о переносе даты мероприятия в южноуральской столице. В Магнитогорске и Златоусте массовые забеги на лыжах пройдут, как и планировалось, 2 марта, сообщает Минспорт Челябинской области.

«Лыжня России — 2024» в южноуральской столице будет проходить два дня: 9 февраля на территории спортивно-тренировочного центра СШОР № 5 по лыжным видам спорта (ул. Усадебная, 8а) состоятся спортивные забеги, а на следующий день стартуют массовые забеги, в которых могут принять все желающие. Они пройдут на территории легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной.

Между тем дата проведения главных забегов «Лыжни России» в Магнитогорске и Златоусте осталась без изменений — они состоятся, как и планировалось, 2 марта.

Напомним, что зарегистрироваться на участие в «Лыжне России» можно на портале госуслуг. Ежегодно эти массовые состязания в Челябинске собирают около 5—10 тысяч любителей активного и здорового образа жизни.