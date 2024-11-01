Более 300 ведущих экспертов обсудят перспективы развития баскетбола в Челябинске

Ежегодную конференцию «Экспо Баскет» впервые принимает южноуральская столица

В Челябинске открылась регистрация участников на ежегодную конференцию «Экспо Баскет» — крупнейший форум, который соберет ведущих экспертов и специалистов по баскетболу. В течение четырех дней, с 14 по 17 ноября, они обсудят перспективы и проблемы в развитии этого вида спорта. Посетят мероприятие и руководители РФБ во главе с Андреем Кириленко. Кроме того, в рамках события состоится Кубок Урала по баскетболу 3×3, который проведут на производственной площадке компании «Конар» — в цехе сборки ледоколов, сообщает региональная Федерация баскетбола.

Ежегодная всероссийская конференция «Экспо Баскет» пройдет уже в восьмой раз. В прошлом году, например, форум принимал Екатеринбург. На этот раз столицей мероприятия станет Челябинск. Здесь более 300 экспертов обсудят развитие баскетбольной индустрии в России.

На площадке форума выступят ведущие спортивные менеджеры, маркетологи и спонсоры. Причем его участники смогут не только послушать топовых специалистов, но и задать им вопросы, поделиться своими идеями и наладить полезные контакты.

Участниками форума станут такие известные в мире баскетбола люди, как президент РФБ Андрей Кириленко, мэтр отечественного баскетбола Евгений Гомельский, руководитель Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко и многие другие.

«Второй год подряд мы проводим конференцию в разных городах России — считаю это хорошей намечающейся традицией, благодаря которой баскетбол в регионах получит дополнительный импульс к развитию. Я уверен, что в диалоге с участниками форума мы выработаем новые пути, новые идеи, чтобы в России появилось еще больше любителей лучшей игры с мячом», — считает президент РФБ Андрей Кириленко.

Впервые «Экспо Баскет» пройдет в два этапа:

I этап: 14—15 ноября пройдут встречи в рабочих группах, где в формате «мозгового штурма» будут обсуждаться вопросы развития направлений баскетбола;

II этап: 16—17 ноября состоятся выступления экспертов, где будут приняты ключевые решения в области развития баскетбола.

Также параллельно с форумом состоится Кубок Урала по баскетболу 3×3. Игры пройдут на необычной площадке — в цехе сборки ледоколов группы компаний «Конар».

«При подготовке программы форума сделали акцент на интересной и значимой повестке. Это координация действий на уровне всей страны, регулярный обмен опытом, выстраивание системы, функционирующей пирамиды в отрасли — именно это приводит к тому, что существенно растет число людей, вовлеченных в баскетбол, как со стороны любителей и игроков, так и со стороны спонсоров», — говорит руководитель региональной Федерации баскетбола Николай Сандаков.

Уже известна и подробная программа мероприятия. Ознакомиться с ней можно на сайте expobasket.ru. Отметим, что в ней предусмотрены лекции и планерные дискуссии, которые могут быть полезны специалистам разных направлений в баскетболе: тренерам, агентам, маркетологам, сотрудникам пресс-служб, СММ и другим.

Организаторами мероприятия выступят Российская федерация баскетбола, Федерация баскетбола Челябинской области при содействии Фонда поддержки спорта.

Возрастное ограничение: 16+